Ashland Global informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ashland Global hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ashland Global im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 482,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 479,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at