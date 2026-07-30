Ashland Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ashland Global ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ashland Global die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -16,210 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Ashland Global im vergangenen Quartal 497,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ashland Global 463,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at