Ashland Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ashland Global hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,710 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 498,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 478,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,090 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -18,230 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Ashland Global im vergangenen Geschäftsjahr 1,86 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ashland Global 1,82 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at