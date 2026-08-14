Ashnoor Textile Mills: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ashnoor Textile Mills hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,22 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,91 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 341,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 398,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at