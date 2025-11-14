Ashnoor Textile Mills legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ashnoor Textile Mills äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33,79 Prozent zurück. Hier wurden 294,5 Millionen INR gegenüber 444,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at