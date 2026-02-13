Ashnoor Textile Mills präsentierte Quartalsergebnisse

Ashnoor Textile Mills hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Ashnoor Textile Mills hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,87 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 56,99 Prozent auf 185,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 431,3 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at