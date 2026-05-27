Ashnoor Textile Mills stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ashnoor Textile Mills hat sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 INR. Im Vorjahresviertel hatte Ashnoor Textile Mills 0,950 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ashnoor Textile Mills in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 257,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 411,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,32 INR gegenüber 12,52 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 36,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,14 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,78 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at