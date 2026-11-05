Ashok Alco-Chem: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ashok Alco-Chem gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,63 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,750 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 153,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 106,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at