Ashok Alco-Chem: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ashok Alco-Chem hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,46 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 86,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 158,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 85,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at