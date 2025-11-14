Ashok Alco-Chem präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ashok Alco-Chem präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,79 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 106,4 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ashok Alco-Chem 102,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at