Ashok Alco-Chem stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ashok Alco-Chem hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ashok Alco-Chem vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,75 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 124,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 162,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at