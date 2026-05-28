Ashok Alco-Chem stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ashok Alco-Chem hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,71 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,88 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 72,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 165,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 95,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,350 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ashok Alco-Chem 8,80 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ashok Alco-Chem 593,11 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 70,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 348,08 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at