Ashok Leyland mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ashok Leyland hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,29 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,20 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111,48 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 125,77 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at