Ashok Leyland präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ashok Leyland präsentierte am 14.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,43 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Ashok Leyland mit einem Umsatz von insgesamt 170,30 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 35,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at