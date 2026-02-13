Ashok Leyland: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ashok Leyland äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 1,38 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ashok Leyland noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 148,30 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 119,95 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at