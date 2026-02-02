Ashoka Buildcon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ashoka Buildcon hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 75,21 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 23,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,47 Prozent auf 18,27 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at