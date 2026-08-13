Ashoka Buildcon zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ashoka Buildcon präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,55 INR. Im Vorjahresviertel hatte Ashoka Buildcon 7,74 INR je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,53 Prozent auf 15,00 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at