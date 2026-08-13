|
13.08.2026 06:31:29
Ashoka Buildcon zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ashoka Buildcon präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,55 INR. Im Vorjahresviertel hatte Ashoka Buildcon 7,74 INR je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,53 Prozent auf 15,00 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!