Ashoka Refineries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ashoka Refineries hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,390 INR. Im Vorjahr waren -0,430 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 0,36 Millionen INR, gegenüber 3,13 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 88,50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at