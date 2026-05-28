Ashot Ashkelon Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ashot Ashkelon Industries hat am 25.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,67 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,470 ILS je Aktie erzielt worden.

Ashot Ashkelon Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 126,7 Millionen ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 121,5 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at