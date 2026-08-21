Ashot Ashkelon Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ashot Ashkelon Industries lud am 19.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 123,2 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ashot Ashkelon Industries einen Umsatz von 119,0 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at