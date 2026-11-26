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26.11.2026 06:31:29
Ashot Ashkelon Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ashot Ashkelon Industries hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,360 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 114,9 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 105,0 Millionen ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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