Ashtead Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ashtead Group gab am 09.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,48 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,30 Prozent auf 2,95 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at