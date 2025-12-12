Ashtead stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ashtead stellte am 09.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,75 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ashtead noch ein Gewinn pro Aktie von 0,850 GBP in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,21 Milliarden GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,25 Milliarden GBP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at