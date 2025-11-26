ASHTROM GROUP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ASHTROM GROUP hat am 23.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 1,18 Milliarden ILS – das entspricht einem Zuwachs von 8,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,09 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

