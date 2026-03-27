27.03.2026 06:31:29

ASHTROM GROUP veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ASHTROM GROUP präsentierte am 25.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,27 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,48 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ASHTROM GROUP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,21 Milliarden ILS im Vergleich zu 1,19 Milliarden ILS im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,43 ILS. Im Vorjahr waren 1,67 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,65 Milliarden ILS, während im Vorjahr 4,46 Milliarden ILS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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