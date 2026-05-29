ASHTROM GROUP veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ASHTROM GROUP äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 ILS. Im Vorjahresquartal waren 0,030 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ASHTROM GROUP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,12 Milliarden ILS im Vergleich zu 1,15 Milliarden ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at