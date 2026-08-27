ASHTROM GROUP veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ASHTROM GROUP hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,70 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ASHTROM GROUP ein Ergebnis je Aktie von 0,830 ILS vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,25 Milliarden ILS gegenüber 1,11 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at