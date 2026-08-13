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13.08.2026 06:31:29
Ashutosh Paper Mills öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ashutosh Paper Mills äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal hatte Ashutosh Paper Mills ebenfalls ein EPS von 0,010 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 0,4 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,3 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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