16.02.2026 06:31:31
Asia Air Survey mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Asia Air Survey veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 7,98 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Asia Air Survey ein Ergebnis je Aktie von -17,830 JPY vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asia Air Survey im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,85 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
