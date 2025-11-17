|
Asia Air Survey präsentierte Quartalsergebnisse
Asia Air Survey präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 28,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 10,83 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 99,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 104,73 JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Asia Air Survey 41,59 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 40,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
