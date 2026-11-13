Asia Aviation: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Asia Aviation ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asia Aviation die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 THB. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Asia Aviation im vergangenen Quartal 8,07 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asia Aviation 9,28 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at