Asia Aviation hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Asia Aviation hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 THB erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,09 Prozent auf 13,37 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,23 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,180 THB gegenüber 0,270 THB im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 45,69 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 49,44 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at