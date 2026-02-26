|
26.02.2026 06:31:29
Asia Aviation hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Asia Aviation hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 THB erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,09 Prozent auf 13,37 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,23 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,180 THB gegenüber 0,270 THB im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 45,69 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 49,44 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.