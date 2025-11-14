Asia Aviation: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Asia Aviation äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 THB beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,270 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,14 Prozent auf 9,28 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,93 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at