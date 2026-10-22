Asia Broadband Aktie
WKN: 786994 / ISIN: US04518L1008
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22.10.2026 16:58:26
Asia Broadband Approves Share Buyback Of Additional $18 Million
(RTTNews) - On Thursday, Asia Broadband (AABB) approved an additional $18 million for share repurchases, bringing the total authorized amount to $30 million. The company had repurchased approximately $11.9 million in shares through June 30, 2026, under a program launched in the first quarter of 2025. The repurchases will be funded from the company's cash reserves.
CEO Timothy Gomez said Asia Broadband is expanding its share repurchase program to $30 million to support shareholders, funded by the company's cash reserves. Despite record third-quarter production revenue, the company says its share price has not reflected its performance.
Management plans to increase revenue and build long-term shareholder value while exploring additional growth opportunities.
On OTC Markets OTCID, the shares were trading 32.00 percent up at $0.0099.
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