Asia Broadband gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Asia Broadband hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 232,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at