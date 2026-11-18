ASIA CEMENT lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 239,00 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 234,40 Milliarden KRW – eine Minderung von 3,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 243,81 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at