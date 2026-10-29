Asia Cement (China): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Asia Cement (China) hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

Asia Cement (China) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden HKD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at