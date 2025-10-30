Asia Cement (China): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Asia Cement (China) hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,02 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Asia Cement (China) noch ein Gewinn pro Aktie von -0,040 HKD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,20 Prozent auf 1,35 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,56 Milliarden HKD gelegen.

Redaktion finanzen.at