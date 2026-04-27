Asia Cement (China) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asia Cement (China) präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 1,15 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 6,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,23 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at