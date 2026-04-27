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27.04.2026 06:31:29
Asia Cement (China) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Asia Cement (China) präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Umsatz lag bei 1,15 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 6,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,23 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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