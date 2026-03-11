|
11.03.2026 06:31:29
Asia Cement (China) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Asia Cement (China) hat am 09.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,140 HKD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,92 Prozent zurück. Hier wurden 1,51 Milliarden HKD gegenüber 1,91 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum generiert.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,060 HKD, nach -0,180 HKD im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig standen 5,54 Milliarden HKD in den Büchern – ein Minus von 13,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Asia Cement (China) 6,38 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.
