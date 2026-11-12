|
12.11.2026 06:31:28
Asia Cement: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Asia Cement gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 TWD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asia Cement in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,75 Milliarden TWD im Vergleich zu 17,89 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!