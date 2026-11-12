Asia Cement: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Asia Cement gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 TWD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asia Cement in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,75 Milliarden TWD im Vergleich zu 17,89 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at