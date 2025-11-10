Asia Cement gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Asia Cement hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Asia Cement hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,14 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,570 TWD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,35 Prozent zurück. Hier wurden 17,89 Milliarden TWD gegenüber 19,95 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at