ASIA CEMENT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ASIA CEMENT präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 416,13 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 327,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 275,36 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 295,04 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 479,22 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2187,00 KRW erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 1 023,98 Milliarden KRW, gegenüber 1 110,34 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 7,78 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1883,00 KRW prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1 093,50 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at