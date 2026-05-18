ASIA CEMENT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ASIA CEMENT hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 137,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ASIA CEMENT noch ein Gewinn pro Aktie von 24,00 KRW in den Büchern gestanden.

ASIA CEMENT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 240,59 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 220,46 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at