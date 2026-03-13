Asia Cement stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Asia Cement hat am 11.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,14 TWD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,86 Milliarden TWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,89 Milliarden TWD.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,00 TWD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,86 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 71,04 Milliarden TWD, gegenüber 76,30 Milliarden TWD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 6,89 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at