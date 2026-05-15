Asia Cement stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asia Cement äußerte sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,410 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 14,83 Milliarden TWD in den Büchern – ein Minus von 10,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asia Cement 16,59 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at