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30.03.2026 06:01:22
Asia Depends on L.N.G. From the Middle East. This Is What Happens When It Runs Out.
With a cutoff in shipments imminent, Asian countries, the biggest importers of liquefied natural gas from the Middle East, are already burning more coal and reducing consumption.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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