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16.11.2026 06:31:29
Asia Gate: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Asia Gate hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,05 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,96 Milliarden JPY – ein Plus von 21,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asia Gate 1,61 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,150 JPY gegenüber -1,410 JPY im Vorjahr verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 50,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,64 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9,42 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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