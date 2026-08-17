Asia Gate: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Asia Gate ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asia Gate die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,04 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,08 Milliarden JPY gegenüber 997,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at