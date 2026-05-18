Asia Gate zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Asia Gate lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Asia Gate vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,60 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,520 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,79 Prozent auf 705,8 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 539,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at